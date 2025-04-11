Футболисты «Спартака» уступили махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского «Динамо» в гостях со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
На 10-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Даниил Денисов. В составе махачкалинцев отличился Хуссем Мрезиг (16-я минута), у «Спартака» гол на свой счет записал Тео Бонгонда (68). На 87-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина не реализовал пенальти, попав в перекладину.
На 33-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил повреждение и был заменен, вместо него на поле вышел Ливай Гарсия. Угальде является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 16 голами.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же у идущего третьим петербургского «Зенита», который в 24-м туре 13 апреля дома сыграет с лидирующим «Краснодаром» (52 очка). «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на девятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 19 апреля на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом». Также «Спартак» на следующей неделе проведет домашнюю игру первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против екатеринбургского «Урала».