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Футболисты «Спартака» уступили махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

«Динамо» победило со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского «Динамо» в гостях со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

На 10-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Даниил Денисов. В составе махачкалинцев отличился Хуссем Мрезиг (16-я минута), у «Спартака» гол на свой счет записал Тео Бонгонда (68). На 87-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина не реализовал пенальти, попав в перекладину.

На 33-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил повреждение и был заменен, вместо него на поле вышел Ливай Гарсия. Угальде является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 16 голами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же у идущего третьим петербургского «Зенита», который в 24-м туре 13 апреля дома сыграет с лидирующим «Краснодаром» (52 очка). «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на девятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 19 апреля на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом». Также «Спартак» на следующей неделе проведет домашнюю игру первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против екатеринбургского «Урала».

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Динамо Мх
Даниил Денисов
10′
Уссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
16′
Нереализованные пенальти
Спартак
Хесус Мануэль Медина
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
80′
97
Даниил Денисов
45+4′
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
33′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
77′
19
Хесус Мануэль Медина
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
2′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
3′
89′
9
Ражаб Магомедов
22
Мохамед Аззи
77′
54
Илья Кирш
10
Джавад Хоссейннеджад
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Эгаш Касинтура
89′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
18
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти