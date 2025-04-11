Футболисты «Спартака» уступили махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

В следующем туре «Спартак» 19 апреля на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом». Также «Спартак» на следующей неделе проведет домашнюю игру первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против екатеринбургского «Урала».