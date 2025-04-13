Футболист Дзюба забил 237-й гол в карьере и обновил свой рекорд среди россиян

«Акрон» одержал одержал победу со счетом 1:0 и вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Факел» не может победить на протяжении 12 матчей РПЛ (5 ничьих и 7 поражений). Команда из Воронежа не смогла забить в восьмой игре кряду и с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице.