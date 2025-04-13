Футболист Дзюба забил 237-й гол в карьере и обновил свой рекорд среди россиян

САМАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 237-й гол в карьере в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» и обновил свой же рекорд по мячам среди российских игроков.
Дзюба отличился с пенальти на 72-й минуте встречи.
9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (166 голов). В составе петербургского «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года. По ходу карьеры футболист также выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Акрон» одержал одержал победу со счетом 1:0 и вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Факел» не может победить на протяжении 12 матчей РПЛ (5 ничьих и 7 поражений). Команда из Воронежа не смогла забить в восьмой игре кряду и с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице.
В следующем туре «Акрон» 19 апреля примет московский «Спартак», «Факел» днем позже дома сыграет с «Ростовом».