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Футболист Дзюба забил 237-й гол в карьере и обновил свой рекорд среди россиян

Нападающий «Акрона» отличился в матче с «Факелом».

Источник: ФК "Акрон"

САМАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 237-й гол в карьере в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» и обновил свой же рекорд по мячам среди российских игроков.

Дзюба отличился с пенальти на 72-й минуте встречи.

9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (166 голов). В составе петербургского «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года. По ходу карьеры футболист также выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Акрон» одержал одержал победу со счетом 1:0 и вышел на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Факел» не может победить на протяжении 12 матчей РПЛ (5 ничьих и 7 поражений). Команда из Воронежа не смогла забить в восьмой игре кряду и с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице.

В следующем туре «Акрон» 19 апреля примет московский «Спартак», «Факел» днем позже дома сыграет с «Ростовом».

Акрон
1:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Шалимов
Голы
Акрон
Артем Дзюба
72′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
29′
22
Йонуц Неделчару
6
Максим Кузьмин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
65′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
7
Кирилл Данилин
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
33
Ираклий Квеквескири
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
76′
90′
11
Никита Моцпан
71
Антон Ковалев
76′
10
Ильнур Альшин
77
Александр Ломовицкий
62′
17
Николай Гиоргобиани
9
Алексей Каштанов
76′
19
Белайди Пуси
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
13
Фолы
17
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти