Футболисты «Спартака» победили «Акрон» в 25-м туре РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

«Спартак» благодаря победе набрал 50 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Столько же баллов в активе петербургского «Зенита», который занимает третью позицию, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. В 25-м туре петербуржцы 20 апреля примут подмосковные «Химки». «Акрон» с 28 очками занимает девятое место. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским ЦСКА 26 апреля, «Акрон» на следующий день в гостях встретится с «Химками».