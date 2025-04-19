Футболисты «Спартака» победили «Акрон» в 25-м туре РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность-Арене» в Самаре в присутствии 8 728 зрителей.
В составе победителей голы забили Тео Бонгонда (39-я минута), Эсекьель Барко (90+4, с пенальти). На 61-й минуте полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович забил мяч в свои ворота. В составе проигравших голы забили Артем Дзюба (23-я минута, с пенальти), Дмитрий Пестряков (29). На пятой добавленной к первому тайму минуте Барко не реализовал пенальти.
За основную команду красно-белых дебютировал 17-летний нападающий Никита Массалыга, вышедший на замену на 82-й минуте встречи. Ранее ТАСС сообщил, что эта игра станет дебютной в составе «Спартака» и для голкипера Ильи Помазуна. Вратарь Александр Максименко пропустил матч против «Акрона» из-за повреждения.
Дзюба обновил свой рекорд по голам среди российских футболистов, воспитанник «Спартака» забил 238-й мяч. 9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).
«Спартак» благодаря победе набрал 50 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Столько же баллов в активе петербургского «Зенита», который занимает третью позицию, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. В 25-м туре петербуржцы 20 апреля примут подмосковные «Химки». «Акрон» с 28 очками занимает девятое место. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским ЦСКА 26 апреля, «Акрон» на следующий день в гостях встретится с «Химками».
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Эсекиэль Барко
45+5′
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти