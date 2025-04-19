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Футболисты «Спартака» победили «Акрон» в 25-м туре РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность-Арене» в Самаре в присутствии 8 728 зрителей.

В составе победителей голы забили Тео Бонгонда (39-я минута), Эсекьель Барко (90+4, с пенальти). На 61-й минуте полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович забил мяч в свои ворота. В составе проигравших голы забили Артем Дзюба (23-я минута, с пенальти), Дмитрий Пестряков (29). На пятой добавленной к первому тайму минуте Барко не реализовал пенальти.

За основную команду красно-белых дебютировал 17-летний нападающий Никита Массалыга, вышедший на замену на 82-й минуте встречи. Ранее ТАСС сообщил, что эта игра станет дебютной в составе «Спартака» и для голкипера Ильи Помазуна. Вратарь Александр Максименко пропустил матч против «Акрона» из-за повреждения.

Дзюба обновил свой рекорд по голам среди российских футболистов, воспитанник «Спартака» забил 238-й мяч. 9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).

«Спартак» благодаря победе набрал 50 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Столько же баллов в активе петербургского «Зенита», который занимает третью позицию, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. В 25-м туре петербуржцы 20 апреля примут подмосковные «Химки». «Акрон» с 28 очками занимает девятое место. В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским ЦСКА 26 апреля, «Акрон» на следующий день в гостях встретится с «Химками».

Акрон
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
45+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
Спартак
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти