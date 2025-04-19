«Это уровень воспитания людей». По делу ли «Акрон» бесится на судей после «Спартака»?

— У Дзюбы был момент с Умяровым, однако мы даже не можем точно сказать что-то, потому что не было нормальных повторов. Да, Дзюба сидел и держался за лицо, но что тут другие могут увидеть, если даже мы по трансляции не понимаем? Жёлтая карточка Дзюбы — это проблема Дзюбы. Надо в атаку бежать, а не руками размахивать, как на демонстрации. По всем инструкциям это карточка. А все эти слова про судей — исключительно шоу. Поймали волну, которая в последнее время пошла на арбитров. Те стали часто обращаться к VAR, и их сразу начали поддушивать.