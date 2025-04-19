«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!

У игры на несколько фронтов хватает как плюсов, так и минусов. С одной стороны, нет времени перевести дух и перезарядить эмоции. С другой, есть возможность попробовать что-то новое и переломить ситуацию, если в целом дела складываются не лучшим образом. «Локомотив», у которого ровно месяц не было побед в официальных матчах, как раз дал повод проверить вторую часть данной теории. Набрав одно очко в трех турах РПЛ и не лучшим образом начав кубковую встречу с «Ахматом», железнодорожники перевернули ход игры за две минуты (2:1), а это — уже совсем другое настроение.