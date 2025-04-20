Футболист «Акрона» назвал непозволительным судейство в игре со «Спартаком»

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».
«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят — против нас же», — сказал Пестряков.
Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Эсекиэль Барко
45+5′
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти