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Футболист «Акрона» назвал непозволительным судейство в игре со «Спартаком»

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

Источник: ФК "Спартак" Москва

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят — против нас же», — сказал Пестряков.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

Акрон
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
45+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
Спартак
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти