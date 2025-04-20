Футболист «Локомотива» Батраков подвернул голеностоп в матче с «Пари НН»

«У Леши опух голеностоп, подвернул, сегодня у команды выходной, с завтрашнего дня начнет работать с реабилитологом, — сказал Кузьмичев. — Есть вероятность, что сыграет в следующем туре. Начнет заниматься с реабилитологом, чтобы не усугубить».