Футболист «Локомотива» Батраков подвернул голеностоп в матче с «Пари НН»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков подвернул голеностоп в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород». Об этом ТАСС сообщил его агент Владимир Кузьмичев.
В субботу «Локомотив» дома обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Батракова заменили во втором тайме, главный тренер столичной команды Михаил Галактионов сообщил журналистам, что игрок получил микроповреждение.
«У Леши опух голеностоп, подвернул, сегодня у команды выходной, с завтрашнего дня начнет работать с реабилитологом, — сказал Кузьмичев. — Есть вероятность, что сыграет в следующем туре. Начнет заниматься с реабилитологом, чтобы не усугубить».
Батракову 19 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач в 24 матчах РПЛ.
Михаил Галактионов
Виктор Гончаренко
Дмитрий Воробьев
(Вадим Раков)
45+3′
Сергей Пиняев
56′
Артем Карпукас
90+6′
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
87′
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
9
Сергей Пиняев
70′
71
Наир Тикнизян
27
Вадим Раков
79′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
79′
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
79′
99
Тимур Сулейманов
90
Данила Годяев
34′
8
Владислав Сарвели
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
22
Никита Каккоев
31′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
45+7′
19
Никита Ермаков
86
Илья Агапов
71′
16
Ярослав Крашевский
7
Владислав Карапузов
88′
70
Максим Шнапцев
10
Александр Трошечкин
62′
23
Хуан Камило Кастильо
27
Вячеслав Грулев
62′
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
10
Фолы
14
0
Офсайды
0
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти