Московское «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:1 обыграли казанский «Рубин» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
В составе победителей голы забили Ярослав Гладышев (23-я и 61-я минуты) и Бителло (90+9). У проигравших отличился Руслан Безруков (25).
Гладышев провел 100-й матч за «Динамо». На 90-й минуте вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, он был удален с поля.
«Динамо» набрало 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 36 очками располагается на 7-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 26 апреля примет петербургский «Зенит». «Рубин» 27 апреля дома сыграет с воронежским «Факелом».
Марцел Личка
Рашид Рахимов
Ярослав Гладышев
(Хуан Хосе Касерес)
23′
Ярослав Гладышев
61′
Бителло
90+9′
Руслан Безруков
(Мирлинд Даку)
25′
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
74
Даниил Фомин
91
Ярослав Гладышев
7
Дмитрий Скопинцев
88′
6
Роберто Фернандес
93
Диего Лаксальт
69′
13
Николя Муми Нгамале
14
Эль Мехди Маухуб
88′
77
Денис Макаров
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4′
15
Игор Вуячич
23
Руслан Безруков
27
Алексей Грицаенко
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
9′
90′
6
Угочукву Иву
33′
65′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
19′
30
Валентин Вада
80′
22
Велдин Ходжа
65′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
57′
24
Никола Чумич
0
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
6
7
Фолы
18
5
Офсайды
1
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти