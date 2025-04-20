«Не все помнит»: в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ

Во втором тайме поединка, который проходил на стадионе «Факел» в Воронеже, вратарь пытался поймать мяч, после чего неудачно упал на газон, сильно ударившись головой, и некоторое время лежал без движения. На поле вышла медицинская бригада, которая оказала ему первую помощь и унесла вратаря на носилках. К этому моменту Ятимов уже пришел в себя.