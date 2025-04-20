«Не все помнит»: в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ

«Потерял сознание, сотрясение точно серьезное. Но точнее будет известно вечером, когда прилетим в Ростов. Будем четко понимать, что врачи скажут. Рустам сейчас не все помнит», — заявил Кафанов.
Во втором тайме поединка, который проходил на стадионе «Факел» в Воронеже, вратарь пытался поймать мяч, после чего неудачно упал на газон, сильно ударившись головой, и некоторое время лежал без движения. На поле вышла медицинская бригада, которая оказала ему первую помощь и унесла вратаря на носилках. К этому моменту Ятимов уже пришел в себя.
Игру продолжил Даниил Одоевский.
Ятимов — голкипер сборной Таджикистана. Он перешел в ростовскую команду в 2024 году и сыграл за клуб 22 матча.
Поединок закончился победой «Ростова» со счетом 2:0. Теперь в активе ростовской команды 36 очков и седьмое место в турнирной таблице национального первенства. Воронежский клуб — аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» 26 апреля сыграет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Игорь Шалимов
Джонатан Альба
Егор Голенков
(Кирилл Щетинин)
30′
Константин Кучаев
(Николай Комличенко)
77′
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
61′
47
Сергей Божин
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
4
Макс Дзиов
78′
10
Ильнур Альшин
13
Игорь Калинин
78′
19
Белайди Пуси
6
Дилан Мертенс
43′
46′
77
Александр Ломовицкий
7
Мохамед Браими
45+2′
62′
64
Андрей Ивлев
3
Умар Сако
86′
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
1
Рустам Ятимов
63′
71
Даниил Одоевский
10
Кирилл Щетинин
82′
87
Андрей Лангович
62
Иван Комаров
45+4′
48′
19
Хорен Байрамян
56′
69
Егор Голенков
45+5′
90′
8
Алексей Миронов
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
18
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти