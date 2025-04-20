ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в домашнем матче РПЛ

Перед началом встречи бразильский защитник армейцев Мойзес получил памятную футболку в честь 100-го матча в составе команды. Юбилейной стала ответная игра ½ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против московского «Динамо» (0:0), которая прошла 16 апреля. Также перед матчем свои награды получили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер команды Марко Николич, которые были признаны лучшими игроком и тренером РПЛ по итогам марта. Награду Николичу вручил трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич. По медицинским показаниям встречу пропускал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.