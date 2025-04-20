ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Счет на 69-й минуте открыл нападающий ЦСКА Секу Койта. «Крылья Советов» отыгрались на 73-й минуте, пенальти реализовал Иван Сергеев.
Перед началом встречи бразильский защитник армейцев Мойзес получил памятную футболку в честь 100-го матча в составе команды. Юбилейной стала ответная игра ½ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против московского «Динамо» (0:0), которая прошла 16 апреля. Также перед матчем свои награды получили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер команды Марко Николич, которые были признаны лучшими игроком и тренером РПЛ по итогам марта. Награду Николичу вручил трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич. По медицинским показаниям встречу пропускал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Армейцы отстают от идущего на третьем месте московского «Спартака» на два очка. «Крылья Советов» с 27 очками располагаются на 11-й строчке. Свой следующий матч ЦСКА проведет 26 апреля в гостях против «Спартака», «Крылья Советов» 27 апреля сыграют дома с «Оренбургом».
Марко Николич
Игорь Осинькин
Секу Койта
(Виллиан Роша)
69′
Иван Сергеев
73′
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
8′
46′
22
Милан Гайич
19
Рифат Жемалетдинов
57′
61′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
67′
20
Секу Койта
7
Алеррандро
76′
8
Артем Шуманский
90+3′
11
Тамерлан Мусаев
68′
9
Сауль Гуарирапа
30
Сергей Песьяков
90+8′
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
53′
25
Кирилл Печенин
5
Доминик Ороз
79′
15
Николай Рассказов
68′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
68′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
88′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
88′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
6
Фолы
16
0
Офсайды
1
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти