10 неочевидных интриг дерби «Спартак» — ЦСКА

Команда Марко Николича ни разу не проиграла в весенней части сезона. В первом матче была ничья с «Зенитом», а потом — пять побед подряд. Всего с двумя пропущенными мячами. Сразу появились ассоциации с прошлым: когда сербский тренер устроил аналогичную игровую революцию в «Локо», то весной железнодорожники побеждали вообще на протяжении восьми встреч. А кто-то вспоминал чемпионскую команду Слуцкого. Логично, что в какой-то момент о ЦСКА даже заговорили как о претенденте на золото, но потом — встреча с «Крыльями» и обидная ничья. При этом серия без поражений продолжается. И нельзя сказать, что в каком-то из матчей ЦСКА был к нему близок. А что будет в субботу?