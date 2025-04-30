КДК дисквалифицировал футболиста «Факела» Моцпана на два матча, один из них — условно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника воронежского «Факела» Никиту Моцпана на два матча Мир — Российской премьер-лиги, один из них условно. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее ТАСС сообщал о победе казанского «Рубина» над воронежским «Факелом» со счетом 2:1. Моцпан получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время.
«Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры премьер-лиги, одна из которых реальная и одна условная», — сказал Григорьянц.