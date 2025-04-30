КДК дисквалифицировал футболиста «Факела» Моцпана на два матча, один из них — условно

«Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры премьер-лиги, одна из которых реальная и одна условная», — сказал Григорьянц.