Ну в каком порядке Дзюба! Продлил серию и приблизил «Акрон» к сохранению места в РПЛ

«Акрон» уступил пять раз в восьми матчах на весеннем отрезке. После рестарта команда Заура Тедеева одержала две победы, обе — в Самаре. Дагестанский клуб весной прихлопнул в гостях «Спартак» (2:1), однако в трёх остальных гостевых встречах потерпел три поражения. Перед 27-м туром «Акрон» находился на 10-м месте в таблице, «Динамо» — на 11-м. А ещё махачкалинский клуб ни разу в истории не обыгрывал соперника. Пять матчей — три победы «Акрона», две ничьих.