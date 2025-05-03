Маликова не удивило решение «Динамо» уволить тренера Личку

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение московского футбольного клуба «Динамо» уволить главного тренера команды Марцела Личку не вызвало удивление. Об этом ТАСС рассказал народный артист РФ, певец Дмитрий Маликов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе с 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ).
«В кулуарах я слышал моменты, что все стороны не до конца были друг другом довольны. Поэтому ничего удивительного в таком решении нет, — сказал Маликов. — “Динамо” сейчас играет вроде неплохо, но ни шатко ни валко. А игроки у него прекрасные — те же Бителло, Хорхе Карраскаль. Но их и команду, как мне кажется, надо заново собрать».
«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков после 26 туров. В следующем матче команда 5 мая в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов».