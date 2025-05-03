Маликова не удивило решение «Динамо» уволить тренера Личку

«В кулуарах я слышал моменты, что все стороны не до конца были друг другом довольны. Поэтому ничего удивительного в таком решении нет, — сказал Маликов. — “Динамо” сейчас играет вроде неплохо, но ни шатко ни валко. А игроки у него прекрасные — те же Бителло, Хорхе Карраскаль. Но их и команду, как мне кажется, надо заново собрать».