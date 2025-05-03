Борис Игнатьев считает, что Дзюба играет лучше многих молодых футболистов

«Я думаю, что Дзюба сделал большое дело для “Акрона”, команда выглядела более цельной и монолитной, было видно, что Дзюба в нем лидер. Не только игровыми, но и человеческими качествами умело распоряжался, я думаю, что ему большой плюс за этот сезон можно поставить, — сказал Игнатьев. — Я не вижу смысла уходить куда-то, ведь чтобы идти в другую команду, то она должна быть выше статусом, значит нужно доставать новые ресурсы внутри себя, пытаться увеличить и объем работы, и время на поле в тренировочном режиме. В “Акроне” он все понимает, играет, все делает для того, чтобы команда двигалась вперед».