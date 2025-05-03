Борис Игнатьев считает, что Дзюба играет лучше многих молодых футболистов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба очень полезен на поле, в этом сезоне он играет лучше многих 20-летних футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 21 матче в разных турнирах.
«Я думаю, что Дзюба сделал большое дело для “Акрона”, команда выглядела более цельной и монолитной, было видно, что Дзюба в нем лидер. Не только игровыми, но и человеческими качествами умело распоряжался, я думаю, что ему большой плюс за этот сезон можно поставить, — сказал Игнатьев. — Я не вижу смысла уходить куда-то, ведь чтобы идти в другую команду, то она должна быть выше статусом, значит нужно доставать новые ресурсы внутри себя, пытаться увеличить и объем работы, и время на поле в тренировочном режиме. В “Акроне” он все понимает, играет, все делает для того, чтобы команда двигалась вперед».
«Когда коленочки сотрутся, тогда надо заканчивать. Сейчас он играет лучше многих, кому по 20 лет, нужно продолжать. Как только внутренний голос скажет, что не получает удовольствия от игры, то надо заканчивать. Сейчас не вижу смысла в этом», — добавил Игнатьев.
9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Десятью днями позднее Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31). Сейчас в активе Дзюбы 240 голов за всю карьеру.