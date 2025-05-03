Лидер чемпионата России по футболу «Краснодар» обыграл «Рубин» в 27-м туре РПЛ

«Краснодар» продлил серию побед до трех матчей, команда лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. Второе место занимает петербургский «Зенит» (54 очка), который в 27-м туре примет «Пари Нижний Новгород» 4 мая. «Рубин» занимает седьмое место, набрав 39 очков.