Лидер чемпионата России по футболу «Краснодар» обыграл «Рубин» в 27-м туре РПЛ

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» дома со счетом 2:1 обыграли казанский «Рубин» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (5-я минута, с пенальти) и Витор Тормена (40). У «Рубина» отличился Илья Рожков (83).
«Краснодар» продлил серию побед до трех матчей, команда лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. Второе место занимает петербургский «Зенит» (54 очка), который в 27-м туре примет «Пари Нижний Новгород» 4 мая. «Рубин» занимает седьмое место, набрав 39 очков.
В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским ЦСКА 10 мая, «Рубин» на следующий день примет «Ростов».
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
3.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
5′
Тормена
(Эдуард Сперцян)
40′
Рубин
Илья Рожков
(Дмитрий Кабутов)
83′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
14′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
90+1′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
86′
40
Олакунле Олусегун
53
Александр Черников
6′
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
6′
99
Дардан Шабанхаджай
23
Руслан Безруков
76′
51
Илья Рожков
30
Валентин Вада
75′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
22
Фолы
18
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти