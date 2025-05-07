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КДК РФС отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля

Футболист московского «Динамо» был удален с поля по ходу матча против «Крыльев Советов».

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее ТАСС сообщал о победе «Динамо» над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Карраскаль был удален во втором тайме за удар соперника в лицо. Этот матч стал первым для «Динамо» после отставки чешского специалиста Марцела Лички.

«Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб “Динамо” попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой мы должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку», — сказал Григорьянц.

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