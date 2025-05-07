КДК РФС отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля

Ранее ТАСС сообщал о победе «Динамо» над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Карраскаль был удален во втором тайме за удар соперника в лицо. Этот матч стал первым для «Динамо» после отставки чешского специалиста Марцела Лички.