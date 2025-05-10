В «Краснодаре» объяснили, почему проиграли ЦСКА

«Содержательная игра получилась, к сожалению, мы не добились положительного результата. В первом тайме мы имели ряд моментов и подходов, где могли чуть лучше распорядиться мячом. Во втором тайме, может быть, чуть потеряли концентрацию в центре поля, соперник смог воспользоваться этим и усилить давление. При моменте с голом мы имели численное превосходство в штрафной, но именно ошибка в середине поля привела к тому, что ЦСКА там получил преимущество», — заявил Оленин.