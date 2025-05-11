Футболисты «Динамо» и «Спартака» продолжат борьбу за медали РПЛ

Помимо своего поля, преимущество бело-голубых заключается в том, что они могут быть сосредоточены полностью на чемпионате страны, в то время как «Спартаку» предстоит еще дома сыграть с «Ростовом» в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Именно в рамках этого турнира команды встречались в последний раз, матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1.