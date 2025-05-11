Футболисты «Динамо» и «Спартака» продолжат борьбу за медали РПЛ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» примет столичный «Спартак» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.
За три тура до конца обе команды борются за медали турнира. «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 51 очко, у «Динамо» 50 очков. Бело-голубые не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех встреч (две победы и две ничьи). На данный момент третье место занимает московский ЦСКА (55 очков), выигравший днем ранее дома у лидера чемпионата «Краснодара» (61) со счетом 1:0.
Помимо своего поля, преимущество бело-голубых заключается в том, что они могут быть сосредоточены полностью на чемпионате страны, в то время как «Спартаку» предстоит еще дома сыграть с «Ростовом» в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Именно в рамках этого турнира команды встречались в последний раз, матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
Также в этом сезоне соперники провели еще три встречи: одну в чемпионате и две в кубке. «Спартак» одержал две победы, оставшийся матч завершился вничью.
«Динамо» из-за травм не помогут защитник Милан Майсторович, полузащитники Диего Лаксальт, Луис Чавес, нападающие Константин Тюкавин, Эль-Мехди Маухуб и Артур Гомес. Игру мог пропустить полузащитник Хорхе Карраскаль, получивший красную карточку в матче против самарских «Крыльев Советов», однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ее отменил. У «Спартака» из-за дисквалификации матч с «Динамо» пропустит полузащитник Руслан Литвинов.
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, команды будут играть осторожно. «Я думаю, что матч завершится вничью, — сказал Мостовой ТАСС. — Ни “Спартак”, ни “Динамо” не понесутся, сломя голову. Проигрыш очень осложнит борьбу за медали, поэтому играть будут осторожно».
«Факел» постарается не вылететь из РПЛ
В первом матче игрового дня «Акрон» из Тольятти примет грозненский «Ахмат». «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Ахмат» продолжает борьбу за выживание, занимая 13-ю позицию с 24 очками. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счетом 0:0. Матч начнется в 14:00 мск.
Затем в Воронеже местный «Факел» встретится с московским «Локомотивом». Москвичи идут на шестой позиции, набрав 46 очков, и сохраняют теоретические шансы завоевать медали. «Факел», имеющий в активе 16 очков, занимает последнее, 16-е место и в случае поражения досрочно лишится шансов сохранить прописку в РПЛ.
Матч первого круга РПЛ между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Встреча начнется в 16:30 мск.
Также в этот день в Казани пройдет матч между «Рубином» и «Ростовом». Команды не решают существенных турнирных задач: «Рубин» занимает седьмое место, набрав 39 очков, у «Ростова» на одно очко меньше. При этом ростовчане должны держать в уме игру со «Спартаком» в кубке. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Матч начнется в 19:30 мск.