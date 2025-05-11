Воронежский футбольный клуб «Факел» вылетел из Российской премьер-лиги

ВОРОНЕЖ, 11 мая. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» дома со счетом 0:1 проиграл московскому «Локомотиву» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно покинул элитный дивизион. Встреча прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.
В составе «Локомотива» гол забил Дмитрий Воробьев (22-я минута).
«Факел» стал первой командой в нынешнем сезоне, которая не сумела сохранить прописку в РПЛ. Клуб занимает последнее, 16-е место с 16 очками. Воронежцы лишились шансов обойти «Пари Нижний Новгород», набравший 23 очка и идущий в зоне стыковых матчей на 14-м месте.
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
11.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Сергей Пиняев)
22′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
72
Райан Сенхаджи
33
Ираклий Квеквескири
90+5′
77
Александр Ломовицкий
7
Мохамед Браими
46′
11
Никита Моцпан
10
Ильнур Альшин
64′
6
Дилан Мертенс
23
Вячеслав Якимов
64′
64
Андрей Ивлев
9
Алексей Каштанов
46′
19
Белайди Пуси
15
Владимир Ильин
74′
17
Николай Гиоргобиани
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
90+3′
27
Вадим Раков
59
Егор Погостнов
52′
83
Алексей Батраков
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
76′
99
Тимур Сулейманов
90+5′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
3
16
Фолы
7
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти