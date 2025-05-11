Воронежский футбольный клуб «Факел» вылетел из Российской премьер-лиги

«Факел» стал первой командой в нынешнем сезоне, которая не сумела сохранить прописку в РПЛ. Клуб занимает последнее, 16-е место с 16 очками. Воронежцы лишились шансов обойти «Пари Нижний Новгород», набравший 23 очка и идущий в зоне стыковых матчей на 14-м месте.