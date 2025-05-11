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В «Динамо» объяснили решение отправить Личку в отставку

По словам председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина, руководство клуба не устраивали результаты команды.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» решил расстаться с главным тренером Марцелом Личкой по причине неудовлетворительных результатов и желания встряхнуть команду. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Личка покинул пост главного тренера команды 1 мая, чешский специалист возглавлял бело-голубых с 2023 года.

«Нас не удовлетворяли результаты, команду надо было встряхнуть», — сказал Гафин.

Как сообщал ранее ТАСС, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал входивший в штаб Лички обладатель Кубка УЕФА 2005 года Ролан Гусев. Под его руководством «Динамо» в воскресенье обыграло «Спартак» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).