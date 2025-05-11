В «Динамо» объяснили решение отправить Личку в отставку

Как сообщал ранее ТАСС, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал входивший в штаб Лички обладатель Кубка УЕФА 2005 года Ролан Гусев. Под его руководством «Динамо» в воскресенье обыграло «Спартак» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).