Главный тренер «Спартака» захотел уйти с поста

По мнению Селюка, «Спартак» с позором провалил весенние игры, а Станкович не контролирует ситуацию и воюет с судьями. «Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти — это стопроцентно. Он просто не держит удар», — заявил он.