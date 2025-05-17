Мостовой возглавит команду звезд футбола в матче в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой станет тренером команды звезд в матче, который будет посвящен 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.