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Мостовой возглавит команду звезд футбола в матче в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» 18 мая.

Источник: РФС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой станет тренером команды звезд в матче, который будет посвящен 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Гала-матч пройдет 18 мая в Москве на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ-Арене». Игра начнется в 16:30 мск.

«Мы решили, что это Александр Мостовой, он будет тренером соперников», — сказал Брейдо.

В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 ЦСКА со счетом 3:1 победил португальский «Спортинг».