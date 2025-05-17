Мостовой возглавит команду звезд футбола в матче в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой станет тренером команды звезд в матче, который будет посвящен 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Гала-матч пройдет 18 мая в Москве на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ-Арене». Игра начнется в 16:30 мск.
«Мы решили, что это Александр Мостовой, он будет тренером соперников», — сказал Брейдо.
В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 ЦСКА со счетом 3:1 победил португальский «Спортинг».