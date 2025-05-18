Легенды ЦСКА обыграли звезд мирового футбола в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Команда легенд московского футбольного клуба ЦСКА обыграла сборную звезд мирового футбола в гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей три гола забил Вагнер Лав, также у армейцев голы забили Алан Дзагоев и Милош Красич. У команды мировых звезд отличился Дидье Дрогба.
В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 московская команда со счетом 3:1 победила португальский «Спортинг». Армейцы стали первым российским клубом в постсоветской истории, выигравшим еврокубок. Перед началом матча участники игры почтили память вратаря Вениамина Мандрыкина, защитника Богдана Шершуна и массажиста Михаила Насибова, которые были частью победившей команды в 2005 году.
В состав ЦСКА вошли игроки, ставшие победителями Кубка УЕФА, а также другие бывшие звезды армейского клуба. Главным тренером красно-синих был Валерий Газзаев, под руководством которого ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА. В матче принял участие действующий капитан ЦСКА голкипер Игорь Акинфеев, который защищал ворота армейцев в матче со «Спортингом», на момент того финала ему было 19 лет.
В составе сборной легенд мирового футбола выступали игроки команд, противостоявших ЦСКА в еврокубковой кампании сезона-2004/05. Среди них победители Лиги чемпионов ивуариец Дидье Дрогба, француз Клод Макелеле, португалец Нани, олимпийский чемпион камерунец Жереми Нжитап, чемпион Англии Алексей Смертин, обладатели Кубка Италии итальянец Паоло Каннаваро, француз Себастьян Фрей. Главным тренером команды был двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», бывший игрок португальской «Бенфики» и испанской «Сельты» Александр Мостовой.