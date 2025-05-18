Легенды ЦСКА обыграли звезд мирового футбола в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

В состав ЦСКА вошли игроки, ставшие победителями Кубка УЕФА, а также другие бывшие звезды армейского клуба. Главным тренером красно-синих был Валерий Газзаев, под руководством которого ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА. В матче принял участие действующий капитан ЦСКА голкипер Игорь Акинфеев, который защищал ворота армейцев в матче со «Спортингом», на момент того финала ему было 19 лет.