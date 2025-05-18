Легенды ЦСКА обыграли звезд мирового футбола в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.18
П2
1.34
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.15
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
4.05
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.88
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
20:00
Лас-Пальмас
:
Леганес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.94
П2
3.60
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.58
П2
4.60
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.85
П2
2.20
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.04
П2
3.38
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
5.59
X
3.88
П2
1.79
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.47
Футбол. Зарубежный
завершен
Брентфорд
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лестер
2
:
Ипсвич
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.59
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
:
Венеция
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.03
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.12
П2
2.73
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.18
П2
5.24
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.85
П2
8.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.41
П2
4.34
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
:
Эмполи
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.60
П2
1.86
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.57
X
4.46
П2
1.56
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.27
П2
2.43
Футбол. Зарубежный
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Тюмень
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эвертон
2
:
Саутгемптон
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Легенды ЦСКА обыграли звезд мирового футбола в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Команда легенд московского футбольного клуба ЦСКА обыграла сборную звезд мирового футбола в гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей три гола забил Вагнер Лав, также у армейцев голы забили Алан Дзагоев и Милош Красич. У команды мировых звезд отличился Дидье Дрогба.

В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 московская команда со счетом 3:1 победила португальский «Спортинг». Армейцы стали первым российским клубом в постсоветской истории, выигравшим еврокубок. Перед началом матча участники игры почтили память вратаря Вениамина Мандрыкина, защитника Богдана Шершуна и массажиста Михаила Насибова, которые были частью победившей команды в 2005 году.

В состав ЦСКА вошли игроки, ставшие победителями Кубка УЕФА, а также другие бывшие звезды армейского клуба. Главным тренером красно-синих был Валерий Газзаев, под руководством которого ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА. В матче принял участие действующий капитан ЦСКА голкипер Игорь Акинфеев, который защищал ворота армейцев в матче со «Спортингом», на момент того финала ему было 19 лет.

В составе сборной легенд мирового футбола выступали игроки команд, противостоявших ЦСКА в еврокубковой кампании сезона-2004/05. Среди них победители Лиги чемпионов ивуариец Дидье Дрогба, француз Клод Макелеле, португалец Нани, олимпийский чемпион камерунец Жереми Нжитап, чемпион Англии Алексей Смертин, обладатели Кубка Италии итальянец Паоло Каннаваро, француз Себастьян Фрей. Главным тренером команды был двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», бывший игрок португальской «Бенфики» и испанской «Сельты» Александр Мостовой.