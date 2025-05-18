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Футболисты «Динамо» обыграли «Акрон» в матче чемпионата России по футболу

Победный гол в добавленное время забил Эль-Мехди Маухуб.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» дома со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

В составе победителей голы забили Даниил Фомин (16-я минута) и Эль-Мехди Маухуб (90+1). У «Акрона» отличился Артур Галоян (80).

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Последний раз «Динамо» в РПЛ уступало 6 апреля, когда на выезде проиграло московскому ЦСКА (1:3). В первом круге «Динамо» одержало выездную победу над «Акроном» со счетом 2:0.

Бело-голубые благодаря победе поднялись на третье место в РПЛ, команда набрала 56 очков. «Акрон» идет на девятом месте с 35 очками. В заключительном, 30-м туре «Динамо» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Акрон» примет московский «Локомотив». Все матчи тура пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
18.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Ролан Гусев
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Даниил Фомин
(Бителло)
16′
Эль Мехди Маухуб
90+1′
Акрон
Артур Галоян
80′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
50
Александр Кутицкий
91
Ярослав Гладышев
13
Николя Муми Нгамале
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
85′
74
Даниил Фомин
79′
15
Данил Глебов
2
Эли Даса
50′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
30
Дмитрий Александров
8
Хорхе Карраскаль
62′
14
Эль Мехди Маухуб
90+2′
Акрон
1
Сергей Волков
21
Роберто Фернандес
14
Владимир Хубулов
47′
15
Стефан Лончар
24
Артем Дзюба
25
Шерзод Эсанов
32′
26
Родриго Эшковал
22
Йонуц Неделчару
32′
80
Вячеслав Бардыбахин
55′
19
Марат Бокоев
5
Алекса Джурасович
40′
65
Владимир Москвичев
17
Солтмурад Бакаев
62′
20
Артур Галоян
75′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
12
8
Фолы
19
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти