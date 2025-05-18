Футболисты «Динамо» обыграли «Акрон» в матче чемпионата России по футболу

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Последний раз «Динамо» в РПЛ уступало 6 апреля, когда на выезде проиграло московскому ЦСКА (1:3). В первом круге «Динамо» одержало выездную победу над «Акроном» со счетом 2:0.