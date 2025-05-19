В «Динамо» считают, что бронза РПЛ будет удовлетворительным результатом сезона

В последнем туре РПЛ, который пройдет 24 мая, «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», который идет на первой позиции, имея в активе 64 очка. В последнем туре прошлого сезона «Динамо» также в гостях играло против «Краснодара». Бело-голубым было достаточно сыграть вничью для победы в РПЛ, однако они проиграли со счетом 0:1. В итоге команды набрали по 56 очков, но по дополнительным показателям «Краснодар» оказался выше, а победителем стал петербургский «Зенит», набравший 57 очков.