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В «Динамо» считают, что бронза РПЛ будет удовлетворительным результатом сезона

Бело-голубые на данный момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Завоевание медалей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является одним из ключевых показателей для московского футбольного клуба «Динамо», поэтому место в тройке будет удовлетворительным итогом сезона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ранее ТАСС сообщал о победе «Динамо» над «Акроном» из Тольятти со счетом 2:1 в матче 28-го тура РПЛ.

«Завоевание места в тройке РПЛ является одним из наших ключевых показателей, поэтому если нам удастся завоевать медали, то это будет удовлетворительным итогом, — сказал Пивоваров. — У нас был непростой сезон, и впереди еще одна игра. Конечно, матч с “Краснодаром” будет иметь огромное значение для нас, особенно после развязки прошлого сезона».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 56 очков. Команду может опередить московский ЦСКА (55 очков), у которого на одну игру меньше.

В последнем туре РПЛ, который пройдет 24 мая, «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», который идет на первой позиции, имея в активе 64 очка. В последнем туре прошлого сезона «Динамо» также в гостях играло против «Краснодара». Бело-голубым было достаточно сыграть вничью для победы в РПЛ, однако они проиграли со счетом 0:1. В итоге команды набрали по 56 очков, но по дополнительным показателям «Краснодар» оказался выше, а победителем стал петербургский «Зенит», набравший 57 очков.