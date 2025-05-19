Аршавин верит, что «Динамо» сможет отобрать очки у «Краснодара» в последнем туре РПЛ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» имеют шансы на чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), есть вера в помощь московского «Динамо» в матче с «Краснодаром». Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин.
«Шансы есть, конечно. Верим в “Динамо”, верим в Ролана Гусева», — сказал Аршавин.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко. В заключительном туре, все матчи которого пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск, «Зенит» дома сыграет с грозненским «Ахматом», «Краснодар» примет на своем поле «Динамо». Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Марцела Лички, с ним команда выиграла три матча.