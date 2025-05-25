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«Арена-Химки» станет основной для «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

Запасным будет стадион «Лужники».

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» заявил «Арену-Химки» в качестве основной на следующий сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов.

Ранее ТАСС сообщал, что «Торпедо» вернулось в РПЛ, заняв второе место в Мелбет — Первой лиге.

«На следующий сезон у нас “Арена-Химки” заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион “Лужники”, — сказал Скородумов. — Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи».

Торпедо
1:1
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 34
24.05.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Ильдар Ахметзянов
Голы
Торпедо
Александр Юшин
10′
КАМАЗ
Артем Суханов
56′
Составы команд
Торпедо
74
Михаил Волков
99
Глеб Шевченко
19
Руслан Байтуков
15
Егор Данилкин
80
Хетаг Хосонов
87
Андрей Костин
3
Александр Иваньков
35′
90
Боян Роганович
69
Ираклий Манелов
68′
52
Равиль Нетфуллин
7
Александр Юшин
68′
27
Гулжигит Алыкулов
9
Максим Максимов
68′
38
Александр Чупаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
59
Даниил Моторин
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
2
Давид Хубаев
20
Илья Жигулев
22′
50′
76
Артем Суханов
64′
27
Роман Мануйлов
7
Руслан Аюкин
69′
13
Валерий Почивалин
53
Александр Дерюгин
46′
14
Сурхайхан Абдуллаев
11
Руслан Апеков
88′
17
Максим Лаук
28
Мухаммад Султонов
64′
8
Дмитрий Стародуб
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти