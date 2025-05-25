«Арена-Химки» станет основной для «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

«На следующий сезон у нас “Арена-Химки” заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион “Лужники”, — сказал Скородумов. — Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи».