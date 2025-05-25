Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»

«Что я могу сказать? Мы, как профессионалы, как игроки, сделали свою работу! Все, что зависит от нас, мы сделали. Я уважаю всех своих партнеров по команде, они все делали правильно. Да, результат нельзя назвать хорошим, но учитывая то, что происходило в последние недели, неудивительно, что все завершилось таким образом.



Беспокоят ли меня слухи о том, что мы можем не остаться в РПЛ из-за проблем с лицензией? Я спокоен, я профессионально к этому отношусь. Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — сказал полузащитник «Химок».