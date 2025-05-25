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Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»

Лукас Вера заявил, что его не уважали в «Химках».

Источник: Спортс"

Полузащитник подмосковного клуба дал интервью после матча 30-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:5).

«Что я могу сказать? Мы, как профессионалы, как игроки, сделали свою работу! Все, что зависит от нас, мы сделали. Я уважаю всех своих партнеров по команде, они все делали правильно. Да, результат нельзя назвать хорошим, но учитывая то, что происходило в последние недели, неудивительно, что все завершилось таким образом.

Беспокоят ли меня слухи о том, что мы можем не остаться в РПЛ из-за проблем с лицензией? Я спокоен, я профессионально к этому отношусь. Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — сказал полузащитник «Химок».

Ранее сообщалось, что «Химкам» не выдали лицензию на участие в Мир РПЛ. Перед игроками клуба до сих пор не погасили всех долгов по зарплате.

В этом сезоне Вера провел 31 матч за «Химки», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Спартак
5:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16702 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Магомед Адиев
Голы
Спартак
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
Химки
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти