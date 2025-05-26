Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру после завершения сезона

"Весь сезон, каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиа-команды мы даже подумали, что наверно перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.