Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру после завершения сезона

"Весь сезон, каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиа-команды мы даже подумали, что наверно перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.
И я не совру, если скажу, что самый легкий выбор, самый понятный был именно на матче с Нижним. Юбилей Евгения Ленноровича, и все остальное сразу меркнет.
Евгений Леннорович — наш второй отец. Здоровья Вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать всё, чтобы приносить домой новые трофеи", — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
В каждом матче завершившегося сезона дизайнеры ЦСКА разрабатывали уникальные капитанские повязки для Игоря Акинфеева. На встречу 30-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) голкипер вышел с повязкой, посвящённой юбилею Евгения Гинера. Президент ЦСКА отмечает 65-летие сегодня, 26 мая.