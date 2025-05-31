Драматичная концовка в Грозном. Зорин оставил «Ахмат» в РПЛ голом в добавленное время

Ситуация с лицензированием «Химок» превратила стыковые матчи в сложный ребус. Однако победа «Сочи» в Нижнем Новгороде сделала расклад максимально понятным. Во-первых, шансов остаться в РПЛ окончательно лишился «Оренбург». Во-вторых, нюансы регламента даже после поражения должны позволить «Пари НН» выжить (это еще предстоит утвердить РФС). Но в любом случае исход первой субботней игры лишал запасных вариантов «Ахмат», которому все вопросы нужно было решать непосредственно на поле.
И все это — после отставки Сергея Ташуева, от которого бразды правления перешли его помощнику Федору Щербаченко. По сравнению с игрой в Екатеринбурге он произвел две замены, вернув в ворота Шелию и выпустив с первых минут Самородова. «Урал» же и вовсе ограничился одной перестановкой, и ставка на Аюпова, который в Екатеринбурге усилил игру во втором тайме, сработала довольно быстро. Только его добивание после попадания Железнова в штангу в протокол не попало. Как и в среду, к отмене гола привели действия Егорычева. Дома полузащитник нарушил правила, а сейчас — забрался в офсайд и, по мнению судей, активно участвовал в атаке.
А что же «Ахмат»? Он в первом тайме вроде бы владел мячом и территорией. Садулаев и Самородов были активны на флангах. Что-то пытался придумать Мелкадзе, однако конкретики в завершении катастрофически не хватало. А повторить номер с результативным штрафным Георгию не удалось — на этот раз его мощный удар приняла на себя «стенка». Реакцией штаба грозненской команды на происходившее на поле стала замена Камилова на Зорина. На бумаге это предполагало больший акцент на атаку, хотя восстановить равновесие по сумме двух матчей удалось совсем не в позиционной атаке.
Все началось с длинного паса Шелии. Мелкадзе сумел навязать борьбу в воздухе Филипенко, а уже в штрафной Бегич попал по ноге опередившему его Талалу. ВАР решение подтвердил, и Мелкадзе уверенно переиграл Мамина. Причем главным для «Ахмата» были даже не изменившиеся цифры на табло, а появившиеся в игре легкость и острота. Тот же Мелкадзе должен был как минимум попадать в створ после фланговой передачи Адамова.
В свою очередь «Урал» в ответ долго ничего предложить не мог. Разве что Егорычев мог зацепиться за мяч и выскочить к воротам, но не сумел укротить передачу. А если наблюдается дефицит остроты у чужих ворот — будет расти давление на собственную оборону. В итоге «Ахмат» спас сезон, переключив скорости в концовке. И если Мамин сумел справиться с дальним ударом Садулаева, то овертайм отменил Зорин, которому выкатил мяч Талал. Арендованный у «Спартака» полузащитник попал точно в нижний угол.
Удивительное совпадение с сочинской ситуацией — в нынешних стыках выиграли те, кто поменял тренеров после первых матчей.
Андрей Кузичев