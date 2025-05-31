Драматичная концовка в Грозном. Зорин оставил «Ахмат» в РПЛ голом в добавленное время

И все это — после отставки Сергея Ташуева, от которого бразды правления перешли его помощнику Федору Щербаченко. По сравнению с игрой в Екатеринбурге он произвел две замены, вернув в ворота Шелию и выпустив с первых минут Самородова. «Урал» же и вовсе ограничился одной перестановкой, и ставка на Аюпова, который в Екатеринбурге усилил игру во втором тайме, сработала довольно быстро. Только его добивание после попадания Железнова в штангу в протокол не попало. Как и в среду, к отмене гола привели действия Егорычева. Дома полузащитник нарушил правила, а сейчас — забрался в офсайд и, по мнению судей, активно участвовал в атаке.