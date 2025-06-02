Суд взыскал более 650 тыс. рублей долга с ФК «Химки» за аренду ж/д вагонов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с подмосковного футбольного клуба «Химки» более 650 тыс. рублей долга за аренду железнодорожных вагонов у Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Суд решил иск удовлетворить. Взыскать с автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Химки” в пользу акционерного общества “Федеральная пассажирская компания” 651 920 (шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) руб. 53 коп., включая 609 528 ₽ долга, 42 392,53 ₽ неустойки, взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы долга 609 528 ₽ за каждый день просрочки за период с 11.12.2024 по день фактического исполнения обязательства, но не более 7% от неоплаченной в срок суммы, а также взыскать 37 596 (тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины”, — сказано в документе.
Там отмечается что в 2023 году между «Химками» и ФПК был заключен договор аренды вагонов для перевозок. Однако клуб так и не оплатил временное пользование этим имуществом и просто вернул вагоны осенью 2024 года.
ФПК — дочерняя структура ОАО «РЖД», занимающаяся перевозкой пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом дальнего сообщения.
В конце мая стало известно, что подмосковные «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги. Клуб подал жалобу на это решение в Российский футбольный союз, она была отклонена.