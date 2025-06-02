Суд взыскал более 650 тыс. рублей долга с ФК «Химки» за аренду ж/д вагонов

«Суд решил иск удовлетворить. Взыскать с автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Химки” в пользу акционерного общества “Федеральная пассажирская компания” 651 920 (шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) руб. 53 коп., включая 609 528 ₽ долга, 42 392,53 ₽ неустойки, взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы долга 609 528 ₽ за каждый день просрочки за период с 11.12.2024 по день фактического исполнения обязательства, но не более 7% от неоплаченной в срок суммы, а также взыскать 37 596 (тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины”, — сказано в документе.