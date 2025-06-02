Министр спорта Сербии назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня

Николичу 45 лет, он работает в ЦСКА с лета 2024 года. В минувшем сезоне красно-синие заняли третье место в чемпионате страны. С мая 2020 года по октябрь 2021-го специалист возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством железнодорожники завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионатов России (сезоны-2019/20 и 2020/21) и выиграли кубок страны (2020/21).