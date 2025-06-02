Министр спорта Сербии назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович и наставник московского ЦСКА Марко Николич являются специалистами очень высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Сербии Зоран Гайич.
Как ранее сообщал ТАСС, ЦСКА стал победителем Кубка России, переиграв в финале в серии пенальти «Ростов» (4:3). Основное время матча закончилось со счетом 0:0.
«Поздравляю Марко, это высокий результат, — сказал Гайич. — Как говорится по-русски, так держать! Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня».
Николичу 45 лет, он работает в ЦСКА с лета 2024 года. В минувшем сезоне красно-синие заняли третье место в чемпионате страны. С мая 2020 года по октябрь 2021-го специалист возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством железнодорожники завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионатов России (сезоны-2019/20 и 2020/21) и выиграли кубок страны (2020/21).
Станковичу 46 лет, он возглавил «Спартак» в мае 2024 года. По итогам сезона-2024/25 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял четвертое место. В Фонбет — Кубке России красно-белые вышли в финал «пути регионов», где уступили «Ростову» (1:2).