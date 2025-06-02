Футболист ЦСКА Бистрович рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта

«Все прекрасно, получили удовольствие от этой победы, — сказал Бистрович. — Я переживал, ведь в прошлом сезоне с “Балтикой” мы проиграли здесь. Очень хотел исправить эту ситуацию. Когда была серия пенальти, очень переживал, слава богу, мы выиграли. Отмечать эту победу татуировкой или сменой прически не планирую».