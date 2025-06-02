Футболист ЦСКА Бистрович рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович хочет остаться в московском клубе ЦСКА, стороны ведут переговоры о продлении контракта. Об этом Бистрович рассказал ТАСС.
Соглашение футболиста с клубом истекает в июне этого года.
«Сейчас идут переговоры о продлении контракта с ЦСКА. Конечно, я хочу остаться в клубе», — отметил Бистрович.
В воскресенье ЦСКА победил «Ростов» после серии пенальти (4:3) и в девятый раз выиграл Кубок России. В прошлом сезоне Бистрович на правах аренды выступал за калининградскую «Балтику», с которой в финале прошлого розыгрыша кубка уступил петербургскому «Зениту» (1:2).
«Все прекрасно, получили удовольствие от этой победы, — сказал Бистрович. — Я переживал, ведь в прошлом сезоне с “Балтикой” мы проиграли здесь. Очень хотел исправить эту ситуацию. Когда была серия пенальти, очень переживал, слава богу, мы выиграли. Отмечать эту победу татуировкой или сменой прически не планирую».
Бистровичу 27 лет, он выступает за ЦСКА с января 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, забив 2 мяча.