Роман Бабаев: в следующем сезоне ЦСКА поставит задачу выиграть РПЛ

— Эмоции переполняют. Потому что, как я и предполагал, получился очень тяжелый финал. «Ростов» практически ничего не позволял сделать долгое время, да, у нас была пара хороших моментов. Но тем не менее не самый зрелищный матч. Вдвойне ценнее победа, через серию пенальти, как мы любим, драматургия. Сейчас абсолютное счастье, ребята молодцы, огромное спасибо болельщикам, которые гнали команду вперед.