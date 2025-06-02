Роман Бабаев: в следующем сезоне ЦСКА поставит задачу выиграть РПЛ

ЦСКА обыграл «Ростов» и стал девятикратным обладателем Кубка России. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев в интервью ТАСС подвел итоги сезона для клуба, рассказал об оценке работы Марко Николича, а также о значимости Игоря Акинфеева.
— Какие сейчас у вас эмоции после победы?
— Эмоции переполняют. Потому что, как я и предполагал, получился очень тяжелый финал. «Ростов» практически ничего не позволял сделать долгое время, да, у нас была пара хороших моментов. Но тем не менее не самый зрелищный матч. Вдвойне ценнее победа, через серию пенальти, как мы любим, драматургия. Сейчас абсолютное счастье, ребята молодцы, огромное спасибо болельщикам, которые гнали команду вперед.
— Какие премиальные получат футболисты за победу?
— Хорошие.
— Самый ценный игрок финала — Игорь Акинфеев?
— Я бы сказал, что вся команда. Но вклад Акинфеева огромный в эту победу, как обычно.
— Как оцените сезон в целом для ЦСКА?
— Очень хороший сезон. После первого круга мало кто мог предположить, что мы финишируем в тройке, выиграем кубок страны. Проделана очень качественная работа, которая дала свои результаты. Команда провела, на мой взгляд, великолепную весну, мне кажется, что по весне ЦСКА был лучшим. Оценка самая высокая сезону.
— Как оцените работу Марко Николича?
— Мы довольны его работой.
— Есть ли уже сейчас какие-то решения по продлениям контрактов с футболистами?
— Мы все вопросы по контрактам решили обсуждать после окончания сезона. Чтобы силы сосредоточить на достижении результата. Потом уже сесть за стол переговоров и решить.
— Решили ли по Саулю Гуарирапе?
— То же самое по Гуарирапе, в том числе. Будем общаться, разговаривать.
— Есть ли футболисты, с которыми точно не продлят контракт?
— Таких нет.
— Пришли ли в ЦСКА решения по делам в CAS?
— Пока ничего нет.
— Президент ЦСКА Евгений Гинер в раздевалке выразил надежду, что в следующем сезоне поздравит и с кубком, и с чемпионством. Будет ли поставлена такая задача на следующий сезон в виде двух трофеев?
— Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да.
— Есть ли уже сейчас план по трансферам на лето?
— Количественно задачу не ставили. Просто есть задача усилить команду. Вся команда выйдет из отпуска 21 июня, если не ошибаюсь.