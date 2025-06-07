«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

— Я сам выступал за один год [контракта] Считаю, это достаточный срок для того, чтобы себя проявить. Пролонгация уже зависит от определенных нюансов. В частности, от места в турнирной таблице. Но я о втором годе сейчас вообще не думаю. Сконцентрирован на начале работы, на том, чтобы как можно раньше дать результат.