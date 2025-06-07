«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

5 июня «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера команды Магомеда Адиева. Контракт заключен на год с возможностью продления. «СЭ» поговорил с Адиевым и расспросил о деталях переговоров, поставленных задачах и будущем ведущих футболистов.
Постараюсь, чтобы «Крылья» были лучше «Акрона»
— Как долго думали над предложением «Крыльев Советов»?
— Мы провели несколько встреч с руководством. Взяли время на раздумье и буквально через пару дней решили вместе поработать. Приятно, что клуб с такими богатыми традициями и историей сделал мне предложение.
— Почему контракт подписан по схеме «1+1»?
— Я сам выступал за один год [контракта] Считаю, это достаточный срок для того, чтобы себя проявить. Пролонгация уже зависит от определенных нюансов. В частности, от места в турнирной таблице. Но я о втором годе сейчас вообще не думаю. Сконцентрирован на начале работы, на том, чтобы как можно раньше дать результат.
— Перед вами стоит задача попасть в первую восьмерку?
— В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.
— Но вы же уже проанализировали состав команды. Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку?
— Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит — восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.
Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.
— На встрече с руководством, губернатором прозвучало пожелание с их стороны, чтобы «Крылья» в итоге оказались в таблице выше «Акрона»?
— Таких слов не звучало. Но, проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытном клубу.
На Сергеева есть спрос, аренду Зиньковского хотелось бы продлить
— Поговорим о составе. У вас есть уверенность, что Иван Сергеев останется? На него наверняка есть спрос в РПЛ.
— На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется… Пока не знаю.
— А вы бы хотели продлить аренду Антона Зиньковского, права на которого принадлежат «Спартаку»?
— Да. Антон находится в моем списке тех потенциальных новичков, о которых сказал выше. Я обозначил желание руководству: если есть возможность, нужно продлить его аренду.
— А нет мысли взять в аренду у «Локомотива» Никиту Салтыкова, который пока так и не смог проявить себя в составе москвичей?
— Да, я бы хотел и его видеть в составе «Крыльев». Посмотрим, получится ли это.
— Понимаете, что первое время в «Крыльях» вам будет непросто? Болельщики обожали Игоря Осинькина, и от сравнений с ним вам на первых порах никуда не уйти.
— Раз я подписал контракт, значит, готов к такому повороту. Отдавал себе в этом отчет. Такова наша жизнь. Один тренер уходит, другой приходит. Естественный процесс. На меня эта история давления не окажет.
— Есть надежда, что «Химки» с вами все-таки рассчитаются?
— Туфан Садыгов обещал, что в течение месяца клуб рассчитается с тренерским, административным и медицинским штабами.
Автор: Виталий Айрапетов