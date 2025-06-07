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«Цель попасть в восьмерку была озвучена, нужно шесть-семь трансферов». Адиев — о задачах «Крыльев», Осинькине и Зиньковском

Интервью с новым главным тренером самарцев.

Источник: ФК "Крылья Советов"

5 июня «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера команды Магомеда Адиева. Контракт заключен на год с возможностью продления. «СЭ» поговорил с Адиевым и расспросил о деталях переговоров, поставленных задачах и будущем ведущих футболистов.

Постараюсь, чтобы «Крылья» были лучше «Акрона»

— Как долго думали над предложением «Крыльев Советов»?

— Мы провели несколько встреч с руководством. Взяли время на раздумье и буквально через пару дней решили вместе поработать. Приятно, что клуб с такими богатыми традициями и историей сделал мне предложение.

— Почему контракт подписан по схеме «1+1»?

— Я сам выступал за один год [контракта] Считаю, это достаточный срок для того, чтобы себя проявить. Пролонгация уже зависит от определенных нюансов. В частности, от места в турнирной таблице. Но я о втором годе сейчас вообще не думаю. Сконцентрирован на начале работы, на том, чтобы как можно раньше дать результат.

— Перед вами стоит задача попасть в первую восьмерку?

— В принципе, да. Такая цель была озвучена. Но я и на встрече с руководством, и в разговоре с губернатором области сказал, что мы в первую очередь должны создать боеспособный коллектив, который сможет набирать очки в каждой игре, вне зависимости от ранга соперника, от того, дома ли мы выступаем или на выезде.

— Но вы же уже проанализировали состав команды. Насколько реально с ним попасть в первую восьмерку?

— Вы меня опять подводите к восьмерке. Это на меня не давит — восьмое место или что-то другое. Есть либо первое место, либо ты должен в каждой игре добиваться результата. Вот передо мной, считаю, прежде всего стоит такая задача: создать команду, которая в каждом туре сможет претендовать на победу.

Что касается состава «Крыльев», то костяк сохранился. 12 человек. Просто надо еще совершить шесть-семь приобретений, трансферов. Тогда сможем замахиваться на более высокие места.

— На встрече с руководством, губернатором прозвучало пожелание с их стороны, чтобы «Крылья» в итоге оказались в таблице выше «Акрона»?

— Таких слов не звучало. Но, проведя несколько дней в Самаре, понимаю, что в регионе есть конкуренция между клубами. Это дерби. Постараюсь, чтобы «Крылья» удачно сыграли в этих матчах и были лучше «Акрона». При этом я, конечно, с уважением отношусь к этому самобытном клубу.

Источник: ФК "Крылья Советов"

На Сергеева есть спрос, аренду Зиньковского хотелось бы продлить

— Поговорим о составе. У вас есть уверенность, что Иван Сергеев останется? На него наверняка есть спрос в РПЛ.

— На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется… Пока не знаю.

— А вы бы хотели продлить аренду Антона Зиньковского, права на которого принадлежат «Спартаку»?

— Да. Антон находится в моем списке тех потенциальных новичков, о которых сказал выше. Я обозначил желание руководству: если есть возможность, нужно продлить его аренду.

— А нет мысли взять в аренду у «Локомотива» Никиту Салтыкова, который пока так и не смог проявить себя в составе москвичей?

— Да, я бы хотел и его видеть в составе «Крыльев». Посмотрим, получится ли это.

Источник: Спорт-Экспресс

— Понимаете, что первое время в «Крыльях» вам будет непросто? Болельщики обожали Игоря Осинькина, и от сравнений с ним вам на первых порах никуда не уйти.

— Раз я подписал контракт, значит, готов к такому повороту. Отдавал себе в этом отчет. Такова наша жизнь. Один тренер уходит, другой приходит. Естественный процесс. На меня эта история давления не окажет.

— Есть надежда, что «Химки» с вами все-таки рассчитаются?

— Туфан Садыгов обещал, что в течение месяца клуб рассчитается с тренерским, административным и медицинским штабами.

Автор: Виталий Айрапетов