Белорусский футболист пожаловался на тяжелую жизнь в Москве

Игрок отметил, что максимальный дискомфорт ему доставляли пробки. «Когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке… Москва для меня — это чисто дороги», — заявил Лисакович.