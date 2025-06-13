Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.80
П2
2.15
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
26.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.34
П2
2.71
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.00

Названа основная причина ухода главного тренера ЦСКА

Объявлена основная причина ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, у Николича было недопонимание и конфликт со спортивным блоком ЦСКА. Однако главной причиной стало то, что клуб не предложил продлить контракт после бронзы в Российской премьер-лиге и победы в Кубке страны. «Поэтому серб чувствовал неуважение из-за того, что его не хотят видеть в команде в будущем», — отмечено в сообщении.

Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в июне 2024-го. Контракт был рассчитан до 2026 года.