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Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ: «Невозможно понять, что там вообще происходит»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказал мнение о ситуации в «Крыльях Советов», назвав самарский клуб главным кандидатом на вылет из РПЛ в следующем сезоне.

Источник: Sport24

«“Крылья” — просто едва ли не главные ньюсмейкеры нашего футбола еще с прошлого года. Невозможно понять, что там вообще происходит, много игроков ушло, надо собирать новую команду. Есть ли для этого финансы?

Если брать глобально, на бумаге сейчас “Крылья” — главный кандидат на вылет, потому что, как я понимаю, финансовые возможности клуба ограничены. А на старте можно потерять столько очков, что потом не вылезти.

И, если сейчас еще и Адиев уйдет, будет просто трагикомично, потому что, если он хочет сейчас уйти, он, наверное, не представлял, что будет именно так. Тогда он бы просто в этой не вписался», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».