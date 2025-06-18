Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ: «Невозможно понять, что там вообще происходит»

«“Крылья” — просто едва ли не главные ньюсмейкеры нашего футбола еще с прошлого года. Невозможно понять, что там вообще происходит, много игроков ушло, надо собирать новую команду. Есть ли для этого финансы?



Если брать глобально, на бумаге сейчас “Крылья” — главный кандидат на вылет, потому что, как я понимаю, финансовые возможности клуба ограничены. А на старте можно потерять столько очков, что потом не вылезти.



И, если сейчас еще и Адиев уйдет, будет просто трагикомично, потому что, если он хочет сейчас уйти, он, наверное, не представлял, что будет именно так. Тогда он бы просто в этой не вписался», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».