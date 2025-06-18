РПЛ назвала лучших футболистов сезона по итогам голосования болельщиков

Голосование среди болельщиков за лучшего футболиста сезона РПЛ, а также за лучших вратаря, защитника, полузащитника и нападающего проходило на официальном сайте лиги. В опросе приняли участие 24528 болельщиков, которые отдали 180981 голос. Далее состоится закрытое голосование экспертов, по итогам которого 27 июня будут объявлены победители. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет отдан по итогам голосования болельщиков.