РПЛ назвала лучших футболистов сезона по итогам голосования болельщиков

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ставшие чемпионами России в составе «Краснодара» вратарь Станислав Агкацев, полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба заняли первые места в своих амплуа в голосовании болельщиков за лучших футболистов сезона, сообщается в официальном Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голосование среди болельщиков за лучшего футболиста сезона РПЛ, а также за лучших вратаря, защитника, полузащитника и нападающего проходило на официальном сайте лиги. В опросе приняли участие 24528 болельщиков, которые отдали 180981 голос. Далее состоится закрытое голосование экспертов, по итогам которого 27 июня будут объявлены победители. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет отдан по итогам голосования болельщиков.
- В голосовании болельщиков за лучшего вратаря победил Агкацев, также на звание претендует Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Максименко («Спартак»).
- Лучшим защитником в опросе болельщиков стал Мойзес (ЦСКА), также в тройку номинантов вошли Срджан Бабич («Спартак») и Диего Коста («Краснодар»).
- Лучшим полузащитником болельщиками признан Сперцян, также за это звание поборются Матвей Кисляк (ЦСКА) и Алексей Батраков («Локомотив»).
- Среди форвардов больше всего голосов болельщиков получил Кордоба. Конкуренцию ему составят Манфред Угальде («Спартак») и Артем Дзюба («Акрон»).