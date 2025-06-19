«А кому вообще платить? Клуба нет, а бан накладывается». ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков до зимы 2027-го

«Я общался сегодня с руководством красно-зеленых. Ситуация крайне странная. Мне кажется, решение сильно политически ангажированное. Как принималось решение? Почему? Думаю, “Локомотив” это сам прокомментирует, но исходя из увиденного мной по документам и того, как это производилось, это крайне странно. “Локомотив” делал запрос футбольному клубу “Мариуполь”, который не является участником соревнований, а потом внезапно проходит заседание и принимается решение о бане. Уверен, “Локомотив” решит эту проблему. Но неприятный осадок от того, как это решение принималось. Крайне неприятно. Это не фэйр-плей со стороны ФИФА.