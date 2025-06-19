«А кому вообще платить? Клуба нет, а бан накладывается». ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков до зимы 2027-го

Международная федерация футбола (ФИФА) поместила московский «Локомотив» в реестр клубов, которым нельзя регистрировать новых игроков. Список размещен на сайте организации. Запрет наложен с 18 июня на три трансферных окна.
Заявление железнодорожников
Как стало известно 6 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить «Мариуполю» почти 50 тысяч евро в качестве компенсации за трансфер центрального защитника Марка Мампасси как клубу, воспитавшему футболиста.
Пресс-служба «Локо» в разговоре с «СЭ» подтвердила — запрет ФИФА связан именно с выплатами за игрока. Но основная проблема в данном случае в том, что до сих пор непонятно, куда и кому нужно переводить деньги, поскольку украинский клуб нигде не выступает и неизвестно, существует ли вообще.
«ФК “Мариуполь”, который в соответствии с открытыми источниками де-факто не участвует ни в одном соревновании, через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении “Локомотива”.
Наш клуб, получив решение CAS, еще в мае обратился в РФС с просьбой направить запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола. Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет организации по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива» о неисполнении решения CAS.
Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК «Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов", — говорится в заявлении пресс-службы красно-зеленых.
Теперь железнодорожники намерены обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА и добиться разъяснений относительно принятого решения. В «Локомотиве» уверены, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят.
Что сказал Алаев
Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» также отреагировал на новость о том, что ФИФА наложила на «Локомотив» запрет на трансферы:
«Я общался сегодня с руководством красно-зеленых. Ситуация крайне странная. Мне кажется, решение сильно политически ангажированное. Как принималось решение? Почему? Думаю, “Локомотив” это сам прокомментирует, но исходя из увиденного мной по документам и того, как это производилось, это крайне странно. “Локомотив” делал запрос футбольному клубу “Мариуполь”, который не является участником соревнований, а потом внезапно проходит заседание и принимается решение о бане. Уверен, “Локомотив” решит эту проблему. Но неприятный осадок от того, как это решение принималось. Крайне неприятно. Это не фэйр-плей со стороны ФИФА.
А кому вообще платить? Вот в этом и вопрос. Клуба нет, а бан накладывается. Но у меня нет никаких сомнений, что вопрос будет решен", — отметил Алаев.
Сможет ли «Локо» заявить летних новичков?
Если запрет ФИФА не получится отменить, то он будет действовать до зимы 2027 года.
При этом 19 июня «Локомотив» объявил о подписании двух футболистов: были заключены контракты с бывшими игроками «Химок» Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко. До этого железнодорожники сообщили о переходе Николая Комличенко из «Ростова».
По информации службы коммуникаций РФС, регистрационный период действует с 20 июня 2025 года по 11 сентября 2025 года. На данный момент красно-зеленые не могут заявить ни одного из летних новичков.
Роман Кольцов