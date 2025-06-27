В «Динамо» заявили, что футболист Карраскаль может не вернуться в команду

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Колумбийский футболист московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может не вернуться в расположение команды. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
Карраскаль не приехал в команду на сборы перед началом нового сезона.
«Мы находимся в контакте с Хорхе. Ждем его возвращения. Но возможно, что этого не произойдет, потому что есть также переговоры. Давайте дождемся, как эта история разрешится, а потом все расскажу», — сказал Пивоваров.
В минувшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.