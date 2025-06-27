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ЦСКА разгромил медийный клуб

Московский ЦСКА в товарищеском матче обыграл медийный клуб «Амкал».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Келлвен на 35-й минуте игры. В начале второго тайма Артем Шуманский увеличил преимущество армейцев. Третий гол команды оформил Тамерлан Мусаев, который на 74-й минуте реализовал пенальти. За минуту до конца второго тайма Мусаев оформил дубль.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

12 июля клуб сыграет в матче за Суперкубок России с «Краснодаром».