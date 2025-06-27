ЦСКА разгромил медийный клуб

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Келлвен на 35-й минуте игры. В начале второго тайма Артем Шуманский увеличил преимущество армейцев. Третий гол команды оформил Тамерлан Мусаев, который на 74-й минуте реализовал пенальти. За минуту до конца второго тайма Мусаев оформил дубль.