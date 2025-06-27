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Футболист Смолов заявил о желании продолжить карьеру

Последним клубом нападающего был «Краснодар».

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион России по футболу в составе «Краснодара» нападающий Федор Смолов хочет продолжать карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

«Хочу продолжать карьеру. Ближе к новостям все узнаете», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду.

По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

В составе российской сборной Смолов провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В 2018 году на чемпионате мира нападающий вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала, где форвард не реализовал послематчевый пенальти в игре против хорватов.