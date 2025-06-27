«И, наверное, все»: Дзюба сделал заявление о завершении карьеры

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше… Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», — заявил Дзюба.
В августе форварду исполнится 37 лет.
1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.
9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.
В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.