«И, наверное, все»: Дзюба сделал заявление о завершении карьеры

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше… Я загадал себе: еще годик — и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», — заявил Дзюба.