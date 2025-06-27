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Легенда «Динамо» предложил переименовать стадион «Спартака»

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в интервью Legalbet предложил переименовать домашнюю арену столичного «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, стадион в Тушине заслуживает носить имя прославленного тренера Олега Романцева.

«Если Романцев сделал большой вклад в историю “Спартака”, то почему бы не назвать стадион в его честь. Он точно это заслужил», — заявил Дьяков.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.