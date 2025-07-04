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Бывший владелец «Спартака» высмеял трансферную политику клуба

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что трансферная политика команды не поддается логике. Его слова приводит Vprognoze.ru.

Источник: Кадр из трансляции

«За деньги в Россию приедет любой, у кого нет простуды в голове на почве Украины. Ну, а если в целом говорить про покупки “Спартака”, то это уже отдельное направление, которое должны изучать специалисты. Ни логики, ни понимания, что происходит», — заявил Червиченко.

3 июля сообщалось, что «Спартак» близок к покупке футболиста «Милана» Ясина Адли.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» — клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. «Спартак» завершил сезон на четвертом месте, набрав 57 очков.

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