Бывший владелец «Спартака» высмеял трансферную политику клуба

«За деньги в Россию приедет любой, у кого нет простуды в голове на почве Украины. Ну, а если в целом говорить про покупки “Спартака”, то это уже отдельное направление, которое должны изучать специалисты. Ни логики, ни понимания, что происходит», — заявил Червиченко.