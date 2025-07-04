Президент ФНЛ назвал возможные санкции по отношению к «Торпедо»

«Создана комиссия при КДК, в которую входят сотрудники силовых органов, сотрудники безопасности лиг, — сказал Измайлов. — Комиссия начнет работу на основе материалов дела, дальше должно быть заседание КДК и принятие решения. По дисциплинарному регламенту РФС вариантов много, какое решение примет КДК, я знать не могу: от снятия со всех соревнований до назначения штрафа. Вариаций много — снятие очков, перенос клуба в лигу ниже, могут быть разные варианты и мало кто понимает, что может произойти, можем только предполагать».