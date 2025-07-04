Президент ФНЛ назвал возможные санкции по отношению к «Торпедо»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может подвергнуть московское «Торпедо» различным санкциям, включая снятие очков или понижение в классе. Об этом журналистам рассказал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил «Спорт-Экспрессу», что в случае исключения «Торпедо» в предстоящем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) выступят 15 команд. При этом Митрофанов не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона. Новый сезон РПЛ, в котором должны принять участие 16 команд, включая «Торпедо», стартует 18 июля.
«Создана комиссия при КДК, в которую входят сотрудники силовых органов, сотрудники безопасности лиг, — сказал Измайлов. — Комиссия начнет работу на основе материалов дела, дальше должно быть заседание КДК и принятие решения. По дисциплинарному регламенту РФС вариантов много, какое решение примет КДК, я знать не могу: от снятия со всех соревнований до назначения штрафа. Вариаций много — снятие очков, перенос клуба в лигу ниже, могут быть разные варианты и мало кто понимает, что может произойти, можем только предполагать».
«Может ли команда выступать в лиге ниже в случае исключения по ходу сезона? По ходу сезона ничего уже нельзя менять, когда сезон начнется, никакие изменения невозможны. “Торпедо” нигде не сыграет в случае исключения из РПЛ? Видимо, да», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча.