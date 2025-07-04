Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.35
П2
2.55
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.41
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.68
П2
3.45
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Чемпион Европы по футболу в составе молодежной сборной СССР потерял сознание за рулем

Двукратный чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР Юрий Аджем потерял сознание за рулем и врезался в забор, сообщает Sport Baza.

Источник: Соцсети

Инцидент произошел в Москве на улице Зорге. 72-летнему Аджему стало плохо за рулем.

После завершения карьеры Аджем работал в системе московского ЦСКА. В середине 90-х входил в тренерский штаб первой команды. Затем он покинул клуб, но в 2000-х вернулся в ЦСКА, где с 2003 по 2021 год был тренером детских и молодежных команд.

18 апреля 2025 года микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.