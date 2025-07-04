Беленов вступился за Акинфеева и ответил тренеру «Краснодара»: «Кого он тренировал? Для меня Игорь — номер один»

Ранее Савченко заявил, что воспитанники академии «быков», голкиперы Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и Евгений Латышонок сильнее вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
— Савченко, тренер вратарей «Краснодара», говорил, что Акинфеев сейчас — не в тройке лучших вратарей РПЛ. Видели?
— Конечно. Скажи, где он тренировал до «Краснодара»?
— Известно, что был в системе «Краснодара», а до — не знаю.
— Вот и я не знаю. За счет громкого имени Игоря хотел отметить свою работу — он же назвал всех троих вратарей «Краснодара». Когда его вратари сыграют хотя бы 10 лет на высоком уровне — тогда он и сможет что-то рассказать, оценить. Для меня Игорь — номер один, — заявил Беленов в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.
39-летний Игорь Акинфеев выступает на высшем уровне с 2003 года — в составе ЦСКА он выиграл 21 трофей, в том числе 6 чемпионств РПЛ и Кубок УЕФА.