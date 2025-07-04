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Беленов вступился за Акинфеева и ответил тренеру «Краснодара»: «Кого он тренировал? Для меня Игорь — номер один»

Легендарный российский вратарь Александр Беленов, сейчас выступающий за «Уфу», раскритиковал высказывание тренера вратарей «Краснодара» Михаила Савченко.

Источник: Sport24

Ранее Савченко заявил, что воспитанники академии «быков», голкиперы Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и Евгений Латышонок сильнее вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Савченко, тренер вратарей «Краснодара», говорил, что Акинфеев сейчас — не в тройке лучших вратарей РПЛ. Видели?

— Конечно. Скажи, где он тренировал до «Краснодара»?

— Известно, что был в системе «Краснодара», а до — не знаю.

— Вот и я не знаю. За счет громкого имени Игоря хотел отметить свою работу — он же назвал всех троих вратарей «Краснодара». Когда его вратари сыграют хотя бы 10 лет на высоком уровне — тогда он и сможет что-то рассказать, оценить. Для меня Игорь — номер один, — заявил Беленов в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.

39-летний Игорь Акинфеев выступает на высшем уровне с 2003 года — в составе ЦСКА он выиграл 21 трофей, в том числе 6 чемпионств РПЛ и Кубок УЕФА.