Беленов вступился за Акинфеева и ответил тренеру «Краснодара»: «Кого он тренировал? Для меня Игорь — номер один»

— Вот и я не знаю. За счет громкого имени Игоря хотел отметить свою работу — он же назвал всех троих вратарей «Краснодара». Когда его вратари сыграют хотя бы 10 лет на высоком уровне — тогда он и сможет что-то рассказать, оценить. Для меня Игорь — номер один, — заявил Беленов в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.